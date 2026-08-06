Политика как он...
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Политика как она есть

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Авиабомбы ФАБ-500 уничтожили подземную базу украинских «Птиц Мадьяра»

Авиабомбы ФАБ-500 уничтожили подземную базу украинских «Птиц Мадьяра»

Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по замаскированному объекту взвода операторов «Птицы Мадьяра» в Херсоне, сообщил боец войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Северск.

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