Авиабомбы ФАБ-500 уничтожили подземную базу украинских «Птиц Мадьяра»

Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по замаскированному объекту взвода операторов «Птицы Мадьяра» в Херсоне, сообщил боец войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Северск.
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