Стал известен пол ребёнка Милоша Биковича

На днях Милош Бикович опубликовал загадочный рисунок, на котором изображены мама, папа и ребёнок. Фанаты сразу предположили, что у артиста родился малыш, ведь его возлюбленная Ивана Малич была на последних сроках беременности.
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