Как я старые булочки превращаю в бесподобные пироги

Есть классический вариант приготовления этого блюда. Но сегодня мы отойдем немного от классики, и я познакомлю с более популярным собратом тимбаля: он готовится не из макарон, а из… булок! И при том, часто в ход идут те булки, которые задержались: сразу их не съели, пока они были свежими, а потом уже и не охота, ведь они не свежие))) И именно такие нам булочки и нужны!!! Вкусно, если булки были посыпаны чем-то, например, сахаром и корицей, как плюшки, или орехами, как «севастопольская».