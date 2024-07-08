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В 2024 году в Китае насчитывается почти 25 миллионов электромобилей

В 2024 году в Китае насчитывается почти 25 миллионов электромобилей

Количество электромобилей в Китае продолжает стремительно расти. По данным Министерства общественной безопасности страны, на сегодняшний день в стране насчитывается уже 24,72 миллиона автомобилей, работающих на "новых источниках энергии", причем 73,36% из них полностью электрические.

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