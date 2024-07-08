В 2024 году в Китае насчитывается почти 25 миллионов электромобилей

Количество электромобилей в Китае продолжает стремительно расти. По данным Министерства общественной безопасности страны, на сегодняшний день в стране насчитывается уже 24,72 миллиона автомобилей, работающих на "новых источниках энергии", причем 73,36% из них полностью электрические.