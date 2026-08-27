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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Лиона» Фонсека о заменах в матче с «Фенербахче»: «Я дерьмовый тренер, возможно»

Главный тренер « Лиона » Паулу Фонсека резко высказался после ответного матча квалификации Лиги чемпионов против « Фенербахче » (1:2).

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