Италия продлила пограничный контроль на границах с Испанией

Продлило до 15 сентября пограничный контроль на воздушных и морских границах с Испанией правительство Италии, об этом 31 августа сообщает агентство AGI со ссылкой на заявление МВД Италии.
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