Первое покушение на Ленина, о котором практически не говорят

Когда речь заходит о покушении на первого вождя мирового пролетариата В.И. Ленина, то, как правило, подразумевается выстрел Фанни Каплан 30 августа 1918 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов".
- Убита за любовь к России: смелая украинка с русской душой не стала извиняться даже в СИЗО. Случай из Одессы, взорвавший интернет
- "Лучше бы Горбачев оставался ставропольским комбайнером": Виктор Алкснис о Горбачёве и его роли в разрушении СССР
Свежие комментарии