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Меры по утилизации электронных сигарет и вейпов предложили в России

Меры по утилизации электронных сигарет и вейпов предложили в России

Российская экологическая партия «Зеленые» направила письмо председателю Государственной думы Вячеславу Володину, в котором выразила озабоченность увеличением количества электронных сигарет и вейпов в России.

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