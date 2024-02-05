Меры по утилизации электронных сигарет и вейпов предложили в России

Российская экологическая партия «Зеленые» направила письмо председателю Государственной думы Вячеславу Володину, в котором выразила озабоченность увеличением количества электронных сигарет и вейпов в России.
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