Израильские военные начали «ограниченную» наземную операцию в Ливане

Израильские военные объявили о начале наземной операции против группировки «Хезболла» на юге Ливана. Соответствующее заявление было сделано вечером понедельника, 30 сентября; сама же операция началась спустя несколько часов, после получения одобрения Военно-политического кабинета страны.