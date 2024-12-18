В Год семьи предприятия Татарстана оказали поддержку многодетным и семьям со школьниками

В Год семьи в городах и районах Татарстана прошло более 1,4 тыс. разных мероприятий. Самыми масштабными из них стали «Большие семейные выходные» и проект «Семейная осень», сообщила сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.