В США раскрыли неожиданную угрозу Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский должен опасаться военного переворота в стране из-за случившегося конфликта между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу New Rules.
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