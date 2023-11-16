НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Ничушкин сделал дубль в матче с «Анахаймом», став 3-й звездой. У него 5+6 в 15 играх

Ничушкин сделал дубль в матче с «Анахаймом», став 3-й звездой. У него 5+6 в 15 играх

Форвард «Колорадо» набрал 11-е (5+6) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 15 матчей. Сегодня за 21:46 – лучший показатель среди форвардов «Эвеланш» (5:28 –  большинстве, 3:12 – в меньшинстве) – у россиянина 5 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 2».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх