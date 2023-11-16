Ничушкин сделал дубль в матче с «Анахаймом», став 3-й звездой. У него 5+6 в 15 играх

Форвард «Колорадо» набрал 11-е (5+6) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 15 матчей. Сегодня за 21:46 – лучший показатель среди форвардов «Эвеланш» (5:28 – большинстве, 3:12 – в меньшинстве) – у россиянина 5 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 2».