19 Things That Were Actually "Good" Until Wayyy Too Many People Did Them

"[Affordable college.]. I graduated not even 15 years ago, and it wasn't even $1,500 per semester. I looked back at my own undergrad, and in-state is now $16K+/semester.
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