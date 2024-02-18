Французы поставят украинским фашистам боевые дроны-камикадзе

Руководитель министерства обороны страны Себастьян Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche заявил, что Франция в ближайшие недели поставит Украине новейшие БПЛА-камикадзе, которые разрабатываются в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии