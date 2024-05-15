Премьера сериала “Сорвиголова: Рожденного заново” назначена на март 2025 года...

Премьера сериала “Сорвиголова: Рожденного заново” назначена на март 2025 годаСпустя почти два года после официального объявления о разработке нового телешоу “Сорвиголова” компания Disney официально представила информацию о выходе предстоящего сериала Disney+ “Сорвиголова: Рожденного заново”.