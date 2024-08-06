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США завершили вывод войск с ключевой базы беспилотников в Нигере

США завершили вывод войск с ключевой базы беспилотников в Нигере

Белый дом завершил вывод войск с авиабазы 201 в Нигере, сообщили американские официальные лица. После государственного переворота, произошедшего в прошлом году, правящий военный режим Нигера приказал почти 1000 военных США покинуть страну, пишет Reuters.

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