История великого противостояния

Кто главный итальянец в истории автомобилей?Наверное, Энцо Феррари. Тем не менее, Ферруччо Ламборгини, несомненно, будет бороться за место на подиуме с такими игроками, как Винченцо Ланча, Джованни Аньелли и Никола Ромео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии