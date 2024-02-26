История великого противостояния

﻿﻿Кто главный итальянец в истории автомобилей?Наверное, Энцо Феррари. Тем не менее, Ферруччо Ламборгини, несомненно, будет бороться за место на подиуме с такими игроками, как Винченцо Ланча, Джованни Аньелли и Никола Ромео.