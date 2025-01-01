Предупреждение электротравматизма при проведении новогодних праздничных мероприятий.

В целях предупреждения электротравматизма, пожаров при проведении новогодних праздничных мероприятий (при подключении к электрическим сетям елочных гирлянд, праздничной иллюминации, электроустановок сценических площадок, передвижных торговых точек) необходимо:Разработать и реализовать проектные решения по электроснабжению электроустановок в местах .
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