Автомобилистов Владивостока предупредили об ограничениях на трассе Седанка-Патрокл

В течение дня 15 августа во Владивостоке будут действовать ограничения на дороге Седанка - Патрокл. Об этом автомобилистов предупредили в пресс-службе МБУ «Содержание городских территорий», сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии