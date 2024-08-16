Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«По нам стреляли буквально из всего»: Washington Post написала о провале прорыва ВСУ на Белгородчину

«По нам стреляли буквально из всего»: Washington Post написала о провале прорыва ВСУ на Белгородчину

ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область России, но, в отличие от соседей Курской области, где украинцы захватили десятки населенных пунктов, включая райцентр Суджа, и сейчас активно окапываются и создают свои военные комендатуры, пытаясь удержать занятые позиции, на Белгородчине им это не удалось, пишет Washington Post.

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