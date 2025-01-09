Госпогранслужба Украины: Киев строит фортификации на границе с Белоруссией

Представитель пограничной службы заявил, что Киев хочет противостоять любой угрозе.Украина возводит фортификационные сооружения, опорные пункты, системы траншей, окопы огневые позиции на границе с Белоруссией.
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