Интересно, что почти два года ничего не слышно о боевом применении реактивных БПЛА С-70 «Охотник» в зоне СВО.
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Интересно, что почти два года ничего не слышно о боевом применении реактивных БПЛА С-70 «Охотник» в зоне СВО.
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