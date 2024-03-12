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Башкирская открытая лига КВН объяснила дисквалификацию команды после шутки о шоколаде с изображением Хабирова

Башкирская открытая лига КВН объяснила дисквалификацию команды после шутки о шоколаде с изображением Хабирова

В лиге заявили, что на репетиции «материл отличался» от того, что «Барыбер» показал в выступлении. Номер команды из Абзелиловского района представлял собой презентацию шоколада «Атай», на котором изображён портрет главы Башкирии с сыном.

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