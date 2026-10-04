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Газета.ру

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NYT: пережившая казнь в Теннесси могла получить необратимую травму мозга

NYT: пережившая казнь в Теннесси могла получить необратимую травму мозга

Криста Пайк в зале суда, 2007 год © Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK/Reuters Пережившая во время казни две смертельных инъекции американка Криста Пайк находится в критическом состоянии и не может дышать без аппарата искусственной вентиляции легких, рассказал ее адвокат Стивен Феррелл.

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