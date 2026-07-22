Долги "Ленфильма" планируют погасить за счет допэмиссии акций

На состоявшемся сегодня заседании совета директоров "Ленфильма" принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, сообщают в правительстве Санкт-Петербурга 22 июля 2026 года, в среду.
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