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Журнал «Профиль»

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Долги "Ленфильма" планируют погасить за счет допэмиссии акций

Долги "Ленфильма" планируют погасить за счет допэмиссии акций

На состоявшемся сегодня заседании совета директоров "Ленфильма" принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, сообщают в правительстве Санкт-Петербурга 22 июля 2026 года, в среду.

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