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«Ну что ж, начало яркое - конец будет фееричным»: Арестович* жестко отреагировал на слова Драпатого о русских

«Ну что ж, начало яркое - конец будет фееричным»: Арестович* жестко отреагировал на слова Драпатого о русских

  Экс-чиновник из офиса Владимира Зеленского ткнул нового главкома ВСУ в то, что тому не стоит лезть в вопросы антропологии и дискредитировать Киев.

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