В России возбудили 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами президента. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
В России возбудили 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
точно !и все фото вывесить на обозрение чтобы все знали в лицо изменников родины !
Ответить
16 час.
Татьяна Чайка
Так ещё бы прошерстить соцсети,и там многие обнажили свою сущность.В ТикТоке изгалялись,врали,накручивали.Вот этим бы тоже надо заняться ФСБ,там ведь изгалялись и жители России,и не только жертвы ЕГЭшные и соплежуи недоростки прыщавые.
Ответить
14 час.
Bogdan Stupin
Много чего можно было бы посоветовать властям в качестве реакции на выходки откровенных ненавистников России. И всё это будет ПШИКОМ. Поскольку реальность давным-давно доказала: единственно стоящий способ избавить страну от подонков - прекратить экономить на патронах...
Ответить
14 час.
Свежие комментарии