В России возбудили 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами

ЛБ Людмила Боченкова точно !и все фото вывесить на обозрение чтобы все знали в лицо изменников родины !

Татьяна Чайка Так ещё бы прошерстить соцсети,и там многие обнажили свою сущность.В ТикТоке изгалялись,врали,накручивали.Вот этим бы тоже надо заняться ФСБ,там ведь изгалялись и жители России,и не только жертвы ЕГЭшные и соплежуи недоростки прыщавые.