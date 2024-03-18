Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В России возбудили 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами

В России возбудили 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами

В России возбудили 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами президента. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
точно !и все  фото вывесить на  обозрение  чтобы  все знали в лицо  изменников родины !
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16 час.
Татьяна Чайка
Так ещё бы прошерстить соцсети,и там многие обнажили свою сущность.В ТикТоке изгалялись,врали,накручивали.Вот этим бы тоже надо заняться ФСБ,там ведь изгалялись и жители России,и не только жертвы ЕГЭшные и соплежуи недоростки прыщавые.
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14 час.
Bogdan Stupin
Много чего можно было бы посоветовать властям в качестве реакции на выходки  откровенных ненавистников России. И всё это будет ПШИКОМ. Поскольку реальность давным-давно доказала: единственно стоящий способ избавить страну от подонков - прекратить экономить на патронах...
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14 час.

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