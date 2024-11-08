Республиканцы нарастили отрыв от демократов в обеих палатах конгресса США

Республиканская партия получает еще большее преимущество по итогам выборов в сенат, также она обеспечила себе дополнительные места в палате представителей, где ни одна из партий на данный момент еще не смогла заполучить больше половины кресел, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз NBC News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии