Республиканцы нарастили отрыв от демократов в обеих палатах конгресса США

Республиканская партия получает еще большее преимущество по итогам выборов в сенат, также она обеспечила себе дополнительные места в палате представителей, где ни одна из партий на данный момент еще не смогла заполучить больше половины кресел, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз NBC News.