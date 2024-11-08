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Картина дня. Финансы

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Республиканцы нарастили отрыв от демократов в обеих палатах конгресса США

Республиканцы нарастили отрыв от демократов в обеих палатах конгресса США

Республиканская партия получает еще большее преимущество по итогам выборов в сенат, также она обеспечила себе дополнительные места в палате представителей, где ни одна из партий на данный момент еще не смогла заполучить больше половины кресел, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз NBC News.

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