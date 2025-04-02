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Царьград

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ТОП-10 бюджетных автомобилей в России в 2025 году. Кто попал в список дешёвых машин

ТОП-10 бюджетных автомобилей в России в 2025 году. Кто попал в список дешёвых машин

В нём есть как отечественные бренды, так и зарубежные.Портал "Автоновости дня" представил рейтинг десяти наиболее доступных новых автомобилей, предлагаемых на авторынке в России.

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