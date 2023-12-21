В Архангельской области возрождают лучшие традиции школьных лесничеств

В 2024 году в Архангельской области планируют возродить проведение Слета школьных лесничеств. Это мероприятие, которое собирает юных любителей леса со всех уголков Поморья, в последний раз проводилось пять лет назад.
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