«Санкции – вам, дизель – нам»: как США обошли свои ограничения и ЕС перекупает дороже

На днях Россия и США договорились о сделке по дизельному топливу (Diesel Deal). Анализируя произошедшее, российский эксперт Юрий Баранчик отметил в блоге, что в истории с дизелем из РФ интереснее всего даже не выбранный Дональдом Трампом приоритет собственных интересов перед выборами, а предельно глупое положение, в котором оказалась Европа.