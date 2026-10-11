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Несекретные материалы

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«Санкции – вам, дизель – нам»: как США обошли свои ограничения и ЕС перекупает дороже

«Санкции – вам, дизель – нам»: как США обошли свои ограничения и ЕС перекупает дороже

На днях Россия и США договорились о сделке по дизельному топливу (Diesel Deal). Анализируя произошедшее, российский эксперт Юрий Баранчик отметил в блоге, что в истории с дизелем из РФ интереснее всего даже не выбранный Дональдом Трампом приоритет собственных интересов перед выборами, а предельно глупое положение, в котором оказалась Европа.

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