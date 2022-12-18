БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва за Бахмут: ВСУ обороняются отчаянно, но военные кладбища на Украине растут с огромной скоростью

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