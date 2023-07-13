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В Госдуме предложили изменить критерии для многодетных семей

В Госдуме предложили изменить критерии для многодетных семей

Изменить критерий определения многодетных семей предложил вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков 13 июля в письме на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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