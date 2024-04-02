Разработчик софта «МойОфис» снизил выручку и оказался в убытке

Ответственное за создание программы «МойОфис» российское государственное предприятие «Новые облачные технологии» отчитались о том, что их выручка за прошедший годовой период упала на более чем 43 процента, принеся порядка пяти миллиардов чистых убытков.
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