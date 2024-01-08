Компании Тверской области получат экспортную лицензию

Выдача экспортных лицензий на ряд товаров полностью перешла на платформу «Мой экспорт». Компаниям Верхневолжья для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, отдельных дикорастущих растений и прекурсоров необходимо ее использовать.
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