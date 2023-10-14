"Ак Барс" обыграл "Амур" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени».
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