От точки в ТЦ к сети по Владивостоку. Владелец лапшичных «Нихао» о развитии бизнеса

Бизнес в сфере общепита традиционно считается одним из самых сложных и рискованных. Однако предпринимателю из Владивостока Алексею Юрьеву удалось не только запустить его, но и значительно масштабировать, не имея при этом профильного образования.
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