Главой ведомства затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту мошеннических действий, совершенных в отношении жителей Санкт-Петербурга

В правовой программе одного из федеральных телеканалов обсуждается ситуация со сделкой купли-продажи недвижимости, которая впоследствии была оспорена в судебном порядке продавцом, ставшим жертвой мошенников.
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