«Должен сидеть в клетке»: в Приморье мигрант призывал насиловать русских нацистов

Валентина БогдановаШирочкина

Здесь прослеживается одна тема.... в каком бы городе мигранты ни отличились, драки, скандалы.... они твердят одно и тоже, что русские нацисты и все остальное. Как будто их кто то учит этому, кто то их инструктирует. СКОЛЬКО УЖЕ ГОВОРЯТ И ПИШУТ......МИГРАНТОВ НАДО ВЫСЕЛЯТЬ ИЗ РОССИИ! И КАК МОЖНО СКОРЕЕ..! А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ..!!!