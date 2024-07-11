Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Должен сидеть в клетке»: в Приморье мигрант призывал насиловать русских нацистов

«Должен сидеть в клетке»: в Приморье мигрант призывал насиловать русских нацистов

В Приморском крае в ходе уличного конфликта мигрант призвал насиловать русских и назвал их нацистами.

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Здесь прослеживается одна тема.... в каком бы городе мигранты ни отличились, драки, скандалы.... они твердят одно и тоже, что русские нацисты и все остальное. Как будто их кто то учит этому, кто то их инструктирует.  СКОЛЬКО УЖЕ ГОВОРЯТ И ПИШУТ......МИГРАНТОВ НАДО ВЫСЕЛЯТЬ ИЗ РОССИИ!  И КАК МОЖНО СКОРЕЕ..!  А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ..!!!
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5 час.
Дмитрий Бакланов
Обязательно ловить тех, кто учит и инструктирует. И уничтожать,это агенты Международной организации по миграции. Орган глобалистов.
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3 час.
М
ММ
Вы в курсе, что и ислам, как и христианство имеет целую кучу сект, направлений и т.п.? Мало ли что считает высшее духовенство. Пришел имам, объявил и пошли убивать! Религиозных войн до фига было!
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1 час.

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