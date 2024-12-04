Новый выход в город открылся на станции метро «Новаторская»

На станции «Новаторская» Большой Кольцевой и Троицкой линий метро недавно был открыт новый выход. Это нововведение значительно сократит время в пути для пассажиров, делая поездки более удобными и безопасными.
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