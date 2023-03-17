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Местами до +13 градусов. О погоде в Алтайском крае 18 марта

Местами до +13 градусов. О погоде в Алтайском крае 18 марта

Местами до +13 градусов. О погоде в Алтайском крае 18 марта Преимущественно без осадков В утренние часы местами туман, возможна изморозь От +2 до +7 градусов ожидается в Алтайском крае, а в предгорьях региона воздух прогреется до +13 градусов.

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