WSJ: Россия накапливает силы на границе с Европой, готовясь к конфликту

Гарибян Сусанна

У государства себя уважающего должны быть крепкие границы и не для нападения, а для защиты от любителей пожить за счёт соседа. А уж когда соседи ведут себя как шакалы, тут и подавно. Главное успеть это сделать вовремя, чтобы не получилось как в 1941 году, когда в приграничные округа перебросили новые ЯКи, которые не смогли взлететь из-за отсутствия высокоактанового бензина, а новые танки остались без горючего после первого же боя с врагом. Друзей у нас, как оказалось только двое; Белоруссия и Корея. рассчитывать надо на себя и границы должны быть хорошо защищены,