Европейские страны, соседствующие с Россией, все больше беспокоятся о действиях ВС РФ на границе, поскольку Москва якобы готовится к конфликту.
WSJ: Россия накапливает силы на границе с Европой, готовясь к конфликту
Комментарии
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ШКИПЕР
Кто про что , а вшивый всё о бане .
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13 час.
Елена Верия
Говорят так: "Предупрежден - значит вооружен!"
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11 час.
Гарибян Сусанна
У государства себя уважающего должны быть крепкие границы и не для нападения, а для защиты от любителей пожить за счёт соседа. А уж когда соседи ведут себя как шакалы, тут и подавно. Главное успеть это сделать вовремя, чтобы не получилось как в 1941 году, когда в приграничные округа перебросили новые ЯКи, которые не смогли взлететь из-за отсутствия высокоактанового бензина, а новые танки остались без горючего после первого же боя с врагом. Друзей у нас, как оказалось только двое; Белоруссия и Корея. рассчитывать надо на себя и границы должны быть хорошо защищены,
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11 час.
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