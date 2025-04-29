Volga Fashion Week отмечает 10-летие

В минувшие выходные прошли показы Volga Fashion Week. Проект, ставший 10 лет назад знаковым событием для fashion-индустрии Поволжья, превратился в федеральную площадку, которая каждый сезон дает возможность дизайнерам со всей страны продемонстрировать свое творчество в Москве.