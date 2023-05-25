Украинские военные: Ситуация на флангах в районе Бахмута тяжёлая

Через две недели после начала украинского контрнаступления в районе Артёмовска (а о том, что речь именно о контрнаступлении, заявил уже и советник главы офиса президента Украины Подоляк) украинские военные стали заявлять о проблемах.
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