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Русский турист погиб под лавиной в Манали: детали трагедии

Русский турист погиб под лавиной в Манали: детали трагедии

Русский турист трагически погиб под лавиной в Манали, Химачал-Прадеш, Индия. Он катался на лыжах вместе с группой лыжников в районе Кулу, когда сошла лавина.

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