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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рамона Шелберн: «Сделка по Каваю Ленарду может быть скорректирована, но «Клипперс» готовы продолжать с ним в составе»

Рамона Шелберн подтвердила подвешенный статус обмена Кавая Ленарда в « Торонто ». «Если эта сделка по каким-либо причинам не состоится, «Клипперс» готовы продолжать с Каваем в составе.

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