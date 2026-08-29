Рамона Шелберн: «Сделка по Каваю Ленарду может быть скорректирована, но «Клипперс» готовы продолжать с ним в составе»

Рамона Шелберн подтвердила подвешенный статус обмена Кавая Ленарда в « Торонто ». «Если эта сделка по каким-либо причинам не состоится, «Клипперс» готовы продолжать с Каваем в составе.
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