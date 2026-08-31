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Иркутск Сегодня

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Отопительный сезон в Иркутске планируют начать с 15 сентября: подготовка к зиме прошла по плану

В Иркутске готовятся к запуску отопления. Подачу тепла в дома и учреждения города планируют начать с 15 сентября.

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