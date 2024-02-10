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Песков назвал главную цель интервью Путина Карлсону

Песков назвал главную цель интервью Путина Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало хорошей возможностью для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ находятся под контролем англосаксаксов.

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