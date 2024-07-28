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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева проведет дебютный в карьере матч на Олимпиаде. Мирра – явный фаворит против Магды Линетт

Мирра Андреева сыграет с Магдой Линетт в первом круге теннисного турнира Олимпиады в Париже. Андреева – явный фаворит в дебютном матче на Олимпийских играх, ее победа оценена коэффициентом 1.

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