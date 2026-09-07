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Царьград

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«Пятёрочка» и ПИМУ запускают бесплатную школу питания для беременных

«Пятёрочка» и ПИМУ запускают бесплатную школу питания для беременных

С 1 октября для жительниц России открывается доступ к бесплатной образовательной программе «Школа питания для беременных».

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